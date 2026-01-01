Haut de randonnée à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT ACG Wildsee pour homme

Matériaux recyclés
ACG Wildsee
Haut de randonnée à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour homme
Grand soleil ? Il résiste aux UV. Tu transpires ? Il évacue la transpiration. Seul ou en superposition, ce haut ACG à 1/4 de zip est confectionné dans un tissu doux et extensible pour un confort optimal.
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IM4223-010
ACG Wildsee
Grand soleil ? Il résiste aux UV. Tu transpires ? Il évacue la transpiration. Seul ou en superposition, ce haut ACG à 1/4 de zip est confectionné dans un tissu doux et extensible pour un confort optimal.
Technologie anti-transpiration
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Superposition et adaptation
Les vêtements ACG sont étudiés pour la superposition. Tu peux donc les adapter au climat et à ton niveau d'activité. Porte ce vêtement première couche ajusté seul ou sous une deuxième couche et une couche extérieure, suivant les conditions.
Design soigné
Les ouvertures pour les pouces te protègent mieux et évitent que le manches remontent quand tu bouges. Les empiècements en mesh respirant au niveau des aisselles te permettent de rester à l'aise sur les sentiers.
Avantages
Conception à 1/4 de zip pour ajuster la protection et la circulation de l'air.
Détails du produit
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Corps : 88 % polyester / 12 % élasthanne. Mesh : 74 % polyester / 18 % lyocell / 8 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IM4223-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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