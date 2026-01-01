Haut de randonnée à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT ACG Wildsee pour homme

ACG Wildsee

69,99 €

Grand soleil ? Il résiste aux UV. Tu transpires ? Il évacue la transpiration. Seul ou en superposition, ce haut ACG à 1/4 de zip est confectionné dans un tissu doux et extensible pour un confort optimal.

Technologie anti-transpiration

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Superposition et adaptation

Les vêtements ACG sont étudiés pour la superposition. Tu peux donc les adapter au climat et à ton niveau d'activité. Porte ce vêtement première couche ajusté seul ou sous une deuxième couche et une couche extérieure, suivant les conditions.

Design soigné

Les ouvertures pour les pouces te protègent mieux et évitent que le manches remontent quand tu bouges. Les empiècements en mesh respirant au niveau des aisselles te permettent de rester à l'aise sur les sentiers.