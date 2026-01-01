Haut de randonnée à demi-zip Therma-FIT ACG Wolf Grid pour homme

Matériaux recyclés
ACG Wolf Grid
Haut de randonnée à demi-zip Therma-FIT pour homme
Lorsque les températures chutent et l'équipement de randonnée est trempé de sueur, il faut prendre une décision difficile : continuer ou faire demi-tour. Le haut ACG Wolf Grid est conçu pour te permettre de rester sur les sentiers. Le tissu Fleece quadrillé et respirant s'adapte à toutes les conditions. Il évacue la transpiration et retient la chaleur corporelle. Tu restes au chaud, en toute légèreté, pour vivre chaque instant à fond.
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IM4233-010
ACG Wolf Grid
Lorsque les températures chutent et l'équipement de randonnée est trempé de sueur, il faut prendre une décision difficile : continuer ou faire demi-tour. Le haut ACG Wolf Grid est conçu pour te permettre de rester sur les sentiers. Le tissu Fleece quadrillé et respirant s'adapte à toutes les conditions. Il évacue la transpiration et retient la chaleur corporelle. Tu restes au chaud, en toute légèreté, pour vivre chaque instant à fond.
Détails du produit
- Ouvertures pour les pouces
- Poche poitrine verticale à zip
- Logo ACG brodé sur le côté gauche de la poitrine
- 95 % polyester / 5 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Summit White
- Article : IM4233-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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