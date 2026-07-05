Haut de foot homme à manches longues Nike Energy Dri-FIT

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Ce haut anti-transpirant présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
Nike Energy
Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Ce haut anti-transpirant présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
1 étoile
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Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
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