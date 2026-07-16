Haut de foot à manches courtes Nike Football Dri-FIT Chelsea FC Strike pour homme

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Chelsea FC Strike
Conçu avec une technologie anti-transpirante dans une coupe slim, ce haut Strike évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Meravigliosa
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Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
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