Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Turquie 2026 Academy Pro Short-Sleeve top pour ado

Turquie 2026 Academy Pro Short-Sleeve top
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour ado
Conçu pour les entraînements de foot, ce haut Academy est ultra-léger et respirant, avec des empiècements en mesh sur les côtés pour une meilleure circulation de l'air. Sa coupe slim ne te gêne pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.
- Couleur affichée : Sport Red/Noir/Blanc
- Article : IR0471-614
Turquie 2026 Academy Pro Short-Sleeve top
Conçu pour les entraînements de foot, ce haut Academy est ultra-léger et respirant, avec des empiècements en mesh sur les côtés pour une meilleure circulation de l'air. Sa coupe slim ne te gêne pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Couleur affichée : Sport Red/Noir/Blanc
- Article : IR0471-614
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 140 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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