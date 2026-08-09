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Haut de basket réversible asymétrique A'ja Wilson Dri-FIT pour femme - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

A’ja Wilson

Haut de basket réversible asymétrique Dri-FIT pour femme

54,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es dans ce haut asymétrique. Son tissu est doux et sèche rapidement. Il te permet de faire monter la température et son design réversible te permet de te l'approprier, comme le ferait A'ja.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II4238-010

A’ja Wilson

54,99 €

Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es dans ce haut asymétrique. Son tissu est doux et sèche rapidement. Il te permet de faire monter la température et son design réversible te permet de te l'approprier, comme le ferait A'ja.

Avantages

  • A'ja s'approprie toujours son équipement, c'est pourquoi le modèle réversible te permet de porter la manche longue sur l'un ou l'autre bras pour un soutien adapté à ton jeu.
  • Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.
  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Tissu léger et extensible qui sèche vite.

Détails du produit

  • Logo Swoosh
  • 83 % polyester / 17 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II4238-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe ajustée : confortable et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

Haut de basket réversible asymétrique A'ja Wilson Dri-FIT pour femme

A’ja Wilson

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