Haut à quart de zip Nike Air pour pré-ado

Nike Air
Haut à quart de zip pour pré-ado
Un classique avec quart de zip imprégné de l'identité emblématique de Nike. Le passepoil contrasté remonte le long des manches jusqu'au haut du col pour une touche de couleur, et la coupe ample permet de le porter par-dessus tous tes vêtements. Et il est bien évidemment ultra-confortable.
- Couleur affichée : Noir/Volt
- Article : IO1872-010
Nike Air
Un classique avec quart de zip imprégné de l'identité emblématique de Nike. Le passepoil contrasté remonte le long des manches jusqu'au haut du col pour une touche de couleur, et la coupe ample permet de le porter par-dessus tous tes vêtements. Et il est bien évidemment ultra-confortable.
Avantages
- Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne imite ton plaid préféré. Ultra-doux et confortable, avec une coupe légèrement structurée, c'est le vêtement idéal en intérieur comme en extérieur.
- La poche kangourou permet de garder tes essentiels du quotidien en sécurité et à portée de main.
Détails du produit
- Poches à zip
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Volt
- Article : IO1872-010
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille S et mesure 130 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 137 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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