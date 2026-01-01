Haut à manches longues avec protection UV Nike ACG pour ado

Nike ACG

49,99 €

Grand soleil ? Super ! Ce haut intègre une technologie qui évacue la transpiration et résiste aux UV pour te protéger du soleil. Le liseré élastique sur la capuche assure une tenue ajustée et les ouvertures pour les pouces permettent de maintenir les manches en place.

Inspiré des Dolomites

L'imprimé de ce haut s'inspire de notre voyage dans les montagnes des Dolomites, au nord-est de l'Italie. Nous avons passé cinq jours à escalader des parois verticales et à tresser des couronnes de fleurs. Tout au long de notre aventure, nous avons été émerveillés par la beauté et effrayés par les histoires de créatures mythiques.

Coupe étudiée

Ce haut est suffisamment ample pour être porté par-dessus un vêtement première couche et suffisamment ajusté pour être porté sous une couche extérieure. Les ouvertures pour les pouces te protègent mieux et maintiennent les manches en place quand tu bouges.