Haut à manches longues avec protection UV Nike ACG pour ado

Matériaux recyclés
Nike ACG
Haut à manches longues avec protection UV pour ado
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Grand soleil ? Super ! Ce haut intègre une technologie qui évacue la transpiration et résiste aux UV pour te protéger du soleil. Le liseré élastique sur la capuche assure une tenue ajustée et les ouvertures pour les pouces permettent de maintenir les manches en place.
- Couleur affichée : Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Article : IH0881-307
Nike ACG
Grand soleil ? Super ! Ce haut intègre une technologie qui évacue la transpiration et résiste aux UV pour te protéger du soleil. Le liseré élastique sur la capuche assure une tenue ajustée et les ouvertures pour les pouces permettent de maintenir les manches en place.
Inspiré des Dolomites
L'imprimé de ce haut s'inspire de notre voyage dans les montagnes des Dolomites, au nord-est de l'Italie. Nous avons passé cinq jours à escalader des parois verticales et à tresser des couronnes de fleurs. Tout au long de notre aventure, nous avons été émerveillés par la beauté et effrayés par les histoires de créatures mythiques.
Coupe étudiée
Ce haut est suffisamment ample pour être porté par-dessus un vêtement première couche et suffisamment ajusté pour être porté sous une couche extérieure. Les ouvertures pour les pouces te protègent mieux et maintiennent les manches en place quand tu bouges.
Détails du produit
- 92 % polyester / 8 % élasthanne
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Logos ACG et Nike Swoosh brodés
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Article : IH0881-307
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 142 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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