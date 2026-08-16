triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Haut à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Noir/Summit White
Summit White/Noir
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Conçu pour l'extérieur, ce t-shirt est doté d'une technologie anti-transpirante pour un confort longue durée. Le tissu épais et la coupe ample offrent structure et résistance.


  • Couleur affichée : Mink Brown/Summit White
  • Article : II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Conçu pour l'extérieur, ce t-shirt est doté d'une technologie anti-transpirante pour un confort longue durée. Le tissu épais et la coupe ample offrent structure et résistance.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Logo ACG brodé
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Mink Brown/Summit White
  • Article : II7283-214

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Haut à manches courtes Dri-FIT Nike ACG pour femme

Nike ACG

34,99 €

Complète ton look

Item 3 of 7