 
image 1 sur 3
Haut à demi-zip Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme - Noir

Boston Celtics Courtside

Haut à demi-zip Nike NBA Club pour homme

79,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Tu aimes les Celtics de Bostons ? Alors fais-le savoir ! Ce haut spécial à demi-zip, avec son esthétique forte rappelant le griffonnage, te permet de soutenir à fond ton équipe.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IB0383-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Tu aimes les Celtics de Bostons ? Alors fais-le savoir ! Ce haut spécial à demi-zip, avec son esthétique forte rappelant le griffonnage, te permet de soutenir à fond ton équipe.

Avantages

Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IB0383-010

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Boston Celtics Courtside.

    Haut à demi-zip Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

    Boston Celtics Courtside

    79,99 €

    Complète ton look