triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 7
Haut à col roulé Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Haut à col roulé Dri-FIT pour homme

99,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce col roulé à double maille associe une coupe ample sophistiquée à une technologie Dri-FIT anti-transpirante pour un confort total qui t'accompagne partout.


  • Couleur affichée : Pink Smoke/Light Boulder
  • Article : IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce col roulé à double maille associe une coupe ample sophistiquée à une technologie Dri-FIT anti-transpirante pour un confort total qui t'accompagne partout.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Coutures en biais aux épaules et emmanchures larges pour bouger librement et naturellement.

Détails du produit

  • Passant de suspension emblématique à l'arrière du col
  • 51 % polyester/ 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pink Smoke/Light Boulder
  • Article : IF2119-658

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike 24.7 ImpossiblySoft.

    Haut à col roulé Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    99,99 €

    Complète ton look

    Item 3 of 5