Haut à col roulé Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut à col roulé Dri-FIT pour homme
Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce col roulé à double maille associe une coupe ample sophistiquée à une technologie Dri-FIT anti-transpirante pour un confort total qui t'accompagne partout.
- Couleur affichée : Pink Smoke/Light Boulder
- Article : IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce col roulé à double maille associe une coupe ample sophistiquée à une technologie Dri-FIT anti-transpirante pour un confort total qui t'accompagne partout.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Coutures en biais aux épaules et emmanchures larges pour bouger librement et naturellement.
Détails du produit
- Passant de suspension emblématique à l'arrière du col
- 51 % polyester/ 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pink Smoke/Light Boulder
- Article : IF2119-658
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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