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Haut à col ras-du-cou ACG Wolf Lichen - Noir/Anthracite/Cool Grey/Summit White

Matériaux recyclés

ACG Wolf Lichen

Haut à col ras-du-cou

149,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Besoin d'un vêtement chaud et léger ? Ne cherche pas plus loin. Ce vêtement deuxième couche pratique est conçu pour être porté par-dessus un vêtement première couche ou sous une veste. Le tissu Polartec® matelassé est ultra-doux et retient la chaleur naturelle de ton corps tout en laissant l'humidité s'évaporer pour te garder au sec.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Article : IH1445-010

ACG Wolf Lichen

149,99 €

Besoin d'un vêtement chaud et léger ? Ne cherche pas plus loin. Ce vêtement deuxième couche pratique est conçu pour être porté par-dessus un vêtement première couche ou sous une veste. Le tissu Polartec® matelassé est ultra-doux et retient la chaleur naturelle de ton corps tout en laissant l'humidité s'évaporer pour te garder au sec.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Coupe ample
  • Logos Nike ACG, Polartec® et Nike Swoosh brodés
  • Ouvertures pour les pouces
  • Ourlet et poignets élastiques
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Cool Grey/Summit White
  • Article : IH1445-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 2XL et mesure 192 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (2)

4.5 étoiles

  • ACG

    christiang775209896

    This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors

  • First Impressions

    Zixi375743726

    Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet

Haut à col ras-du-cou ACG Wolf Lichen

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