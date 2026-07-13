Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Matériaux recyclés
Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.
Nike Club Rules
Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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5 étoiles
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Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
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