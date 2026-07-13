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Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme - Sail/Sail

Matériaux recyclés

Nike Club Rules

Haut à col montant Aero-FIT pour homme

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
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Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.


  • Couleur affichée : Sail/Sail
  • Article : IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.

Avantages

  • La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées.
  • Sa coupe standard casual est plus ajustée au niveau du corps.

Détails du produit

  • Logo NikeCourt
  • Swoosh brodé
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Sail/Sail
  • Article : IU0800-133

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Aero-FIT est la première ligne de vêtements haute performance de Nike pour les athlètes d'élite. Ses articles sont composés à 100 % de matières recyclées, une victoire pour la marque qui s'engage depuis plusieurs décennies à réduire son empreinte sur l'environnement et à aider les athlètes à s'adapter à l'impact du changement climatique.

Avis (1)

5 étoiles

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme

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