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Gourde à bouchon verrouillable Nike Refuel (95 cl) - Noir/Noir/Noir/Blanc

Nike Refuel

Gourde à couvercle verrouillable (95 cl)

24,99 €
TAILLE UNIQUE

Garde la main sur ton hydratation. Facile à presser, cette bouteille permet un débit d'eau rapide pour boire plus facilement. Le bouchon rabattable se verrouille facilement et dispose d'une valve étanche pour éviter les fuites.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Blanc
  • Article : IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Garde la main sur ton hydratation. Facile à presser, cette bouteille permet un débit d'eau rapide pour boire plus facilement. Le bouchon rabattable se verrouille facilement et dispose d'une valve étanche pour éviter les fuites.

Détails du produit

  • 63,23 % polyéthylène basse densité / 18,71 % polypropylène / 9,94 % élastomère thermoplastique / 6,05 % acrylonitrile butadiène styrène / 1,21 % silicone / 0,86 % acier inoxydable
  • Poignée pliable
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Blanc
  • Article : IR8566-069

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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