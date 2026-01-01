Gourde à bouchon verrouillable Nike Refuel (95 cl)

Nike Refuel
Gourde à couvercle verrouillable (95 cl)
Garde la main sur ton hydratation. Facile à presser, cette bouteille permet un débit d'eau rapide pour boire plus facilement. Le bouchon rabattable se verrouille facilement et dispose d'une valve étanche pour éviter les fuites.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Blanc
- Article : IR8566-069
Nike Refuel
Garde la main sur ton hydratation. Facile à presser, cette bouteille permet un débit d'eau rapide pour boire plus facilement. Le bouchon rabattable se verrouille facilement et dispose d'une valve étanche pour éviter les fuites.
Détails du produit
- 63,23 % polyéthylène basse densité / 18,71 % polypropylène / 9,94 % élastomère thermoplastique / 6,05 % acrylonitrile butadiène styrène / 1,21 % silicone / 0,86 % acier inoxydable
- Poignée pliable
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Blanc
- Article : IR8566-069
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