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Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado - Noir/Off White/Off White

Matériaux recyclés

Nike Academy

Gants de foot Therma-FIT pour ado

24,99 €

Brave le mauvais temps avec les gants Therma-FIT Academy. Ils sont confectionnés dans une matière chaude qui te protège du froid pour te permettre de rester focus sur le match. Les paumes texturées t'aident à mieux saisir le ballon lors des relances rapides et des rentrées de touche.


  • Couleur affichée : Noir/Off White/Off White
  • Article : IQ0663-011

Nike Academy

24,99 €

Brave le mauvais temps avec les gants Therma-FIT Academy. Ils sont confectionnés dans une matière chaude qui te protège du froid pour te permettre de rester focus sur le match. Les paumes texturées t'aident à mieux saisir le ballon lors des relances rapides et des rentrées de touche.

Avantages

  • La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.
  • Poignets extensibles pour un maintien optimal.

Détails du produit

  • 68 % polyester / 20 % nylon / 9 % silicone / 3 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Off White/Off White
  • Article : IQ0663-011

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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