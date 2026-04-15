 
image 1 sur 2
Gant de golf Nike Dura Feel 10 pour femme (main gauche) - Pearl White/Pearl White/Noir

Nike Dura Feel 10

Gant de golf pour femme (main gauche)

14,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Le gant de golf Nike Dura Feel 10 est confectionné en cuir synthétique léger sur la paume pour une bonne prise. Le dos intègre un tissu extensible qui permet à la main de bouger naturellement à chaque swing. Cette version revisitée présente des renforts au niveau de la paume et du pouce pour plus de durabilité aux endroits stratégiques.


  • Couleur affichée : Pearl White/Pearl White/Noir
  • Article : DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Le gant de golf Nike Dura Feel 10 est confectionné en cuir synthétique léger sur la paume pour une bonne prise. Le dos intègre un tissu extensible qui permet à la main de bouger naturellement à chaque swing. Cette version revisitée présente des renforts au niveau de la paume et du pouce pour plus de durabilité aux endroits stratégiques.

Avantages

  • Perforations au niveau des doigts et du pouce favorisant la circulation de l'air pour garder tes mains au frais.
  • Fermeture incurvée pour ajuster le gant.

Détails du produit

  • Paume : 60 % cuir PU / 30 % polyester / 10 % nylon. Dos : 50 % cuir PU / 45 % polyester / 5 % élasthanne. Autre : 40 % polyester / 32 % cuir PU / 18 % nylon / 10 % élasthanne.
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Pearl White/Pearl White/Noir
  • Article : DR5137-284

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (5)

3.6 étoiles

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Gant de golf Nike Dura Feel 10 pour femme (main gauche)

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Complète ton look

Item 3 of 3