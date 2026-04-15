Gant de golf Nike Dura Feel 10 pour femme (main gauche)

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Le gant de golf Nike Dura Feel 10 est confectionné en cuir synthétique léger sur la paume pour une bonne prise. Le dos intègre un tissu extensible qui permet à la main de bouger naturellement à chaque swing. Cette version revisitée présente des renforts au niveau de la paume et du pouce pour plus de durabilité aux endroits stratégiques.
Nike Dura Feel 10
Le gant de golf Nike Dura Feel 10 est confectionné en cuir synthétique léger sur la paume pour une bonne prise. Le dos intègre un tissu extensible qui permet à la main de bouger naturellement à chaque swing. Cette version revisitée présente des renforts au niveau de la paume et du pouce pour plus de durabilité aux endroits stratégiques.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
3.6 étoiles
Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10