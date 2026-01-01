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Étiquette d'identification Nike Club - Noir/Noir/Blanc

Nike Club

Étiquette d'identification

17,99 €
TAILLE UNIQUE

L'étiquette d'identification Nike Club te permet de garder tes documents à portée de main. La fenêtre transparente permet d'afficher ta pièce d'identité, tes coordonnées, ton laissez-passer ou ton badge, tandis que le mousqueton Club inimitable te permet d'attacher facilement l'étiquette à ton sac, à ton bagage ou à ton porte-clés.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IW7992-091

Nike Club

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L'étiquette d'identification Nike Club te permet de garder tes documents à portée de main. La fenêtre transparente permet d'afficher ta pièce d'identité, tes coordonnées, ton laissez-passer ou ton badge, tandis que le mousqueton Club inimitable te permet d'attacher facilement l'étiquette à ton sac, à ton bagage ou à ton porte-clés.

Détails du produit

  • Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IW7992-091

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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