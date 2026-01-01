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Ensemble pantalon et haut tissé à zip Nike Dri-FIT pour enfant - Noir

Nike

Ensemble pantalon et haut tissé à zip Dri-FIT pour enfant

64,99 €
Noir
Midnight Navy

Habille ton enfant avec cet ensemble de survêtement conçu en tissu tissé, intégrant la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et l'aider à rester au frais et au sec pendant le jeu. La veste à capuche a une fermeture à zip intégrale et des poches latérales pratiques. Le pantalon fuselé assorti, avec sa taille extensible, offre un confort optimal au quotidien. Associe cet ensemble à un débardeur ou t-shirt Nike Dri-FIT pour un look complet conçu pour le mouvement.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : JA3410-010

Nike

64,99 €

Habille ton enfant avec cet ensemble de survêtement conçu en tissu tissé, intégrant la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et l'aider à rester au frais et au sec pendant le jeu. La veste à capuche a une fermeture à zip intégrale et des poches latérales pratiques. Le pantalon fuselé assorti, avec sa taille extensible, offre un confort optimal au quotidien. Associe cet ensemble à un débardeur ou t-shirt Nike Dri-FIT pour un look complet conçu pour le mouvement.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : JA3410-010

Taille et coupe

    • Le modèle (garçon) porte une taille 6 et mesure 121 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille 6 et mesure 119 cm
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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