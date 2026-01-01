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Ensemble haut et legging imprimé Nike pour bébé (12 - 24 mois) - Noir

Nike

Ensemble haut et legging imprimé pour bébé (12 - 24 mois)

44,99 €
Noir
Pink Rise
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Facile à porter au quotidien, cet ensemble deux pièces accompagne ton enfant aussi bien pendant les moments de jeu qu'à l'école ou à la maison. Le haut en Fleece a des épaules tombantes pour une coupe ample et des boutons-pression dans le dos pour faciliter l'habillage. Le legging évasé assorti est extensible au niveau de la taille pour un confort optimal. La technologie Dri-FIT anti-transpirante permet de rester au sec et à l'aise pendant le jeu.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ7283-010

Nike

44,99 €

Facile à porter au quotidien, cet ensemble deux pièces accompagne ton enfant aussi bien pendant les moments de jeu qu'à l'école ou à la maison. Le haut en Fleece a des épaules tombantes pour une coupe ample et des boutons-pression dans le dos pour faciliter l'habillage. Le legging évasé assorti est extensible au niveau de la taille pour un confort optimal. La technologie Dri-FIT anti-transpirante permet de rester au sec et à l'aise pendant le jeu.

Détails du produit

  • Haut : 60 % coton / 40 % polyester. Legging : 88 % polyester / 12 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ7283-010

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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