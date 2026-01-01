Ensemble haut et legging imprimé Nike pour bébé (12 - 24 mois)

Nike
Ensemble haut et legging imprimé pour bébé (12 - 24 mois)
Facile à porter au quotidien, cet ensemble deux pièces accompagne ton enfant aussi bien pendant les moments de jeu qu'à l'école ou à la maison. Le haut en Fleece a des épaules tombantes pour une coupe ample et des boutons-pression dans le dos pour faciliter l'habillage. Le legging évasé assorti est extensible au niveau de la taille pour un confort optimal. La technologie Dri-FIT anti-transpirante permet de rester au sec et à l'aise pendant le jeu.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ7283-010
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Facile à porter au quotidien, cet ensemble deux pièces accompagne ton enfant aussi bien pendant les moments de jeu qu'à l'école ou à la maison. Le haut en Fleece a des épaules tombantes pour une coupe ample et des boutons-pression dans le dos pour faciliter l'habillage. Le legging évasé assorti est extensible au niveau de la taille pour un confort optimal. La technologie Dri-FIT anti-transpirante permet de rester au sec et à l'aise pendant le jeu.
Détails du produit
- Haut : 60 % coton / 40 % polyester. Legging : 88 % polyester / 12 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ7283-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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