Ensemble deux pièces Juxta-Girl avec pantalon ample Nike pour tout-petit

Nike
Ensemble deux pièces Juxta-Girl avec pantalon ample pour tout-petit
Un ensemble deux pièces qui combine une coupe actuelle et un modèle rétro revisité. Les deux pièces sont confectionnées en Fleece doux, avec des plis inversés pour offrir une grande liberté de mouvement. Le sweat à capuche doux a des épaules tombantes pour une coupe décontractée et confortable. Le pantalon large assorti a une taille extensible pour un confort durable du matin au soir, à l'école comme en jeu.
- Couleur affichée : Moon Particle
- Article : IZ7261-211
Nike
Un ensemble deux pièces qui combine une coupe actuelle et un modèle rétro revisité. Les deux pièces sont confectionnées en Fleece doux, avec des plis inversés pour offrir une grande liberté de mouvement. Le sweat à capuche doux a des épaules tombantes pour une coupe décontractée et confortable. Le pantalon large assorti a une taille extensible pour un confort durable du matin au soir, à l'école comme en jeu.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Moon Particle
- Article : IZ7261-211
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille 3T et mesure 99 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike.
Nike