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Ensemble deux pièces Club Fleece Nike pour tout-petit - Noir

Nike

Ensemble deux pièces Club Fleece pour tout-petit

47,99 €
Noir
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy
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Tu cherches une tenue à la fois confortable et décontractée pour ton enfant ? Cet ensemble deux pièces tout doux et bien chaud en tissu Fleece est exactement ce qu'il te faut ! Le sweat à capuche est assez ample pour être porté par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Le pantalon fuselé assorti présente une taille extensible pour un ajustement confortable qui durera toute la journée, pour jouer.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : FZ1860-010

Nike

47,99 €

Tu cherches une tenue à la fois confortable et décontractée pour ton enfant ? Cet ensemble deux pièces tout doux et bien chaud en tissu Fleece est exactement ce qu'il te faut ! Le sweat à capuche est assez ample pour être porté par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Le pantalon fuselé assorti présente une taille extensible pour un ajustement confortable qui durera toute la journée, pour jouer.

Détails du produit

  • 60 % coton / 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : FZ1860-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille 3T et mesure 97 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Ensemble deux pièces Club Fleece Nike pour tout-petit

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