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Ensemble deux pièces Club Fleece Nike pour bébé (12 - 24 mois) - Dark Grey Heather

Nike

Ensemble deux pièces Club Fleece pour bébé (12 - 24 mois)

42,99 €
Dark Grey Heather
Noir
Football Blue
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Tu cherches une tenue à la fois confortable et décontractée pour ton enfant ? Cet ensemble deux pièces tout doux et bien chaud en tissu Fleece est exactement ce qu'il te faut ! Le sweat à capuche est assez ample pour être porté par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Le pantalon fuselé assorti présente une taille extensible pour un ajustement confortable qui durera toute la journée, pour jouer.


  • Couleur affichée : Dark Grey Heather
  • Article : FV3887-063

Nike

42,99 €

Tu cherches une tenue à la fois confortable et décontractée pour ton enfant ? Cet ensemble deux pièces tout doux et bien chaud en tissu Fleece est exactement ce qu'il te faut ! Le sweat à capuche est assez ample pour être porté par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Le pantalon fuselé assorti présente une taille extensible pour un ajustement confortable qui durera toute la journée, pour jouer.

Détails du produit

  • 60 % coton / 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Grey Heather
  • Article : FV3887-063

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

4 étoiles

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Ensemble deux pièces Club Fleece Nike pour bébé (12 - 24 mois)

Nike

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