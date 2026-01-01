Ensemble deux pièces avec haut à col ras-du-cou en Fleece Essential Nike pour bébé (12 - 24 mois)

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Ensemble deux pièces avec haut à col ras-du-cou en Fleece Essential pour bébé (12 - 24 mois)
Cet ensemble est le basique pour tous les jours. Il est confectionné en Fleece à base de coton mélangé, pour une sensation de douceur et de confort à chaque instant. Le haut à col ras-du-cou a des épaules tombantes pour une tenue décontractée. Et sa coupe ample se porte facilement par-dessus un débardeur ou un t-shirt. La taille extensible du pantalon assorti est confortable. Et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien vraiment cosy et sécurisé et une grande liberté de mouvement.
- Couleur affichée : Pink Foam
- Article : HQ8539-645
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Cet ensemble est le basique pour tous les jours. Il est confectionné en Fleece à base de coton mélangé, pour une sensation de douceur et de confort à chaque instant. Le haut à col ras-du-cou a des épaules tombantes pour une tenue décontractée. Et sa coupe ample se porte facilement par-dessus un débardeur ou un t-shirt. La taille extensible du pantalon assorti est confortable. Et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien vraiment cosy et sécurisé et une grande liberté de mouvement.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pink Foam
- Article : HQ8539-645
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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