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Ensemble de bikini triangle Nike Swim Effortless Essential pour ado (fille) - Light Thistle/Blanc

Nike Swim Effortless Essential

Ensemble de bikini triangle pour ado (fille)

44,99 €
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Le plaisir de l'été commence avec cet ensemble de bikini entièrement doublé. Ce haut de bikini triangle est prêt pour la fête au bord de la piscine avec des bretelles réglables, et le bas entièrement couvrant présente une taille mi-haute.


  • Couleur affichée : Light Thistle/Blanc
  • Article : IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

Le plaisir de l'été commence avec cet ensemble de bikini entièrement doublé. Ce haut de bikini triangle est prêt pour la fête au bord de la piscine avec des bretelles réglables, et le bas entièrement couvrant présente une taille mi-haute.

Détails du produit

  • Corps : 80 % nylon, 20 % élasthanne (résistant au chlore) ; doublure : 100 % polyester
  • LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE.
  • APRÈS CHAQUE PORT.
  • AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE.
  • SÉCHAGE SUR FIL.
  • NE PAS REPASSER.
  • NE PAS NETTOYER À SEC.
  • NE PAS RANGER HUMIDE.
  • Couleur affichée : Light Thistle/Blanc
  • Article : IQ7790-569

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 154 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Ensemble de bikini triangle Nike Swim Effortless Essential pour ado (fille)

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