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Ensemble de bain à dos croisé Nike Swim pour ado (fille) - Blue Crystal/Blanc

Nike Swim

Ensemble de bain à dos croisé pour ado (fille)

47,99 €
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Relaxe-toi dans le confort avec ce midkini à dos croisé. Doté d’un haut de midkini chic et d’un bas couvrant, cet ensemble de bain entièrement doublé est destiné aux journées ensoleillées et à la piscine.


  • Couleur affichée : Blue Crystal/Blanc
  • Article : IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Relaxe-toi dans le confort avec ce midkini à dos croisé. Doté d’un haut de midkini chic et d’un bas couvrant, cet ensemble de bain entièrement doublé est destiné aux journées ensoleillées et à la piscine.

Avantages

Entièrement doublé pour une meilleure tenue, un meilleur confort et une sensation de maintien optimale.

Détails du produit

  • Swoosh brodé
  • Bas couvrant entièrement les fesses
  • Corps : 82 % polyester 18 % élasthanne ; bretelles : 80 % nylon 20 % élasthanne (résistant au chlore) ; doublure : 100 % polyester
  • LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
  • Couleur affichée : Blue Crystal/Blanc
  • Article : IQ7789-453

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 154 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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