Ensemble bikini à nouer Nike Swim pour ado (fille)

Nike Swim
Ensemble bikini à nouer pour ado (fille)
Libère ta nature sauvage avec ce bikini à nouer. Entièrement doublé et couvrant parfaitement le bas du corps, ce bikini te permet de profiter du soleil et de t'amuser.
- Couleur affichée : Pink Glow/Blanc
- Article : IV6234-600
Nike Swim
Libère ta nature sauvage avec ce bikini à nouer. Entièrement doublé et couvrant parfaitement le bas du corps, ce bikini te permet de profiter du soleil et de t'amuser.
Avantages
Entièrement doublé pour une meilleure tenue, un meilleur confort et une sensation de maintien optimale.
Détails du produit
- Swoosh brodé
- Bas couvrant entièrement les fesses
- Corps : 82 % nylon 18 % élasthanne ; bretelles : 80 % nylon 20 % élasthanne (résistant au chlore) ; doublure : 100 % polyester
- LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
- Couleur affichée : Pink Glow/Blanc
- Article : IV6234-600
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 154 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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