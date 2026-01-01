Ensemble avec t-shirt en jersey et short en molleton Nike pour bébé

Nike
Ensemble avec t-shirt en jersey et short en molleton pour bébé
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Habille ton enfant sans effort avec cet ensemble, qui comprend deux essentiels de la garde-robe pour un look coordonné qui ira parfaitement avec ses Nikes. Le t-shirt a une coupe oversize confortable avec un col sans étiquette pour un confort total, et des épaules tombantes pour une tenue décontractée. Le short en molleton assorti présente une coupe classique avec une grande liberté de mouvement et une taille extensible pour un ajustement confortable. Et le meilleur dans tout ça ? Chaque pièce de l'ensemble s'associe facilement aux autres vêtements de la garde-robe de ton enfant.
- Couleur affichée : Mica Green
- Article : IW7975-330
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Habille ton enfant sans effort avec cet ensemble, qui comprend deux essentiels de la garde-robe pour un look coordonné qui ira parfaitement avec ses Nikes. Le t-shirt a une coupe oversize confortable avec un col sans étiquette pour un confort total, et des épaules tombantes pour une tenue décontractée. Le short en molleton assorti présente une coupe classique avec une grande liberté de mouvement et une taille extensible pour un ajustement confortable. Et le meilleur dans tout ça ? Chaque pièce de l'ensemble s'associe facilement aux autres vêtements de la garde-robe de ton enfant.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Mica Green
- Article : IW7975-330
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
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