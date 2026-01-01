Ensemble 2 pièces en tricot Air Jordan pour tout-petit

Air Jordan
Ensemble deux pièces en tricot pour tout-petit
Fabriqué en maille de polyester, lisse à l'extérieur et doux à l'intérieur, ce survêtement deux pièces simple et élégant s'inspire des survêtements d'échauffement vintage. La veste arbore une silhouette standard avec une fermeture à zip qui te permet de la porter facilement sur n'importe quel débardeur ou t-shirt Jordan. La taille extensible du pantalon est confortable, et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien optimale et une grande liberté de mouvement.
- Couleur affichée : Noir
- Article : DO2937-010
Air Jordan
Fabriqué en maille de polyester, lisse à l'extérieur et doux à l'intérieur, ce survêtement deux pièces simple et élégant s'inspire des survêtements d'échauffement vintage. La veste arbore une silhouette standard avec une fermeture à zip qui te permet de la porter facilement sur n'importe quel débardeur ou t-shirt Jordan. La taille extensible du pantalon est confortable, et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien optimale et une grande liberté de mouvement.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : DO2937-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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