Matériaux recyclés
Nike Academy « Alexia Putellas »
Débardeur de foot Dri-FIT pour ado (fille)
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Alexia Putellas crée de l'espace avec des changements de direction rapides et créatifs. C'est comme ça qu'elle mène régulièrement son équipe à la victoire. Léger et respirant, ce haut Academy intègre une technologie anti-transpirante pour que tu puisses te déplacer et bouger comme Alexia, sans transpirer.
- Couleur affichée : Pure Platinum/Sea Coral/Noir
- Article : IO5797-043
Nike Academy « Alexia Putellas »
Alexia Putellas crée de l'espace avec des changements de direction rapides et créatifs. C'est comme ça qu'elle mène régulièrement son équipe à la victoire. Léger et respirant, ce haut Academy intègre une technologie anti-transpirante pour que tu puisses te déplacer et bouger comme Alexia, sans transpirer.
Avantages
- Les coutures des empiècements latéraux renforcent la respirabilité et la fraîcheur.
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Corps : 100 % polyester. Mesh : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pure Platinum/Sea Coral/Noir
- Article : IO5797-043
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 144 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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