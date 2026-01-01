Débardeur court de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Mis à jour avec de nouveaux graphismes et un message pour ton adversaire, ce haut tissé est prêt pour la course. Il est léger et respirant, avec une technologie avancée anti-transpirante pour t'aider à rester au frais pendant que tu bats tes concurrents.
- Couleur affichée : Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Article : IF3649-570
Nike AeroSwift
Mis à jour avec de nouveaux graphismes et un message pour ton adversaire, ce haut tissé est prêt pour la course. Il est léger et respirant, avec une technologie avancée anti-transpirante pour t'aider à rester au frais pendant que tu bats tes concurrents.
Avantages
- Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
- Les fentes latérales et les sections perforées à l'avant et à l'arrière assurent la circulation de l'air dans les zones à forte transpiration.
- Les coutures collées au niveau du cou et des emmanchures assurent une confortable sensation de douceur et une liberté de mouvement totale.
Détails du produit
- Motif « Too Fast To Follow » dans le dos
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Article : IF3649-570
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 170 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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