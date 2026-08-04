Débardeur court de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour arracher la victoire, ce haut t'aide à rester au sec pour plus de confort lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Anti-transpirant et respirant, ce haut est rehaussé d'un imprimé inspiré de l'éclat éblouissant d'un trophée en diamant.
Nike AeroSwift
Conçu pour arracher la victoire, ce haut t'aide à rester au sec pour plus de confort lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Anti-transpirant et respirant, ce haut est rehaussé d'un imprimé inspiré de l'éclat éblouissant d'un trophée en diamant.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
1 étoile
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift