Combinaison à capuche Nike Baby Essentials pour bébé

Nike Baby Essentials
Combinaison à capuche pour bébé
Cette combinaison ultra-confortable en molleton doux est idéale pour la peau sensible de bébé. La capuche apporte plus de chaleur en cas de besoin, et la fermeture à zip facilite le change, l'habillage ou la superposition par-dessus un body.
- Couleur affichée : Pink Foam
- Article : FQ1520-663
Nike Baby Essentials
Cette combinaison ultra-confortable en molleton doux est idéale pour la peau sensible de bébé. La capuche apporte plus de chaleur en cas de besoin, et la fermeture à zip facilite le change, l'habillage ou la superposition par-dessus un body.
Détails du produit
- 60 % coton / 40 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pink Foam
- Article : FQ1520-663
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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