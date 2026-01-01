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Combinaison à capuche Nike Baby Essentials pour bébé - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Combinaison à capuche pour bébé

27,99 €
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Cette combinaison ultra-confortable en molleton doux pour bébé est idéale pour la peau sensible de bébé. La capuche apporte plus de chaleur en cas de besoin, et la fermeture à zip facilite le change, l'habillage ou la superposition par-dessus un débardeur.


  • Couleur affichée : Pink Foam
  • Article : FQ1522-663

Nike Baby Essentials

27,99 €

Cette combinaison ultra-confortable en molleton doux pour bébé est idéale pour la peau sensible de bébé. La capuche apporte plus de chaleur en cas de besoin, et la fermeture à zip facilite le change, l'habillage ou la superposition par-dessus un débardeur.

Détails du produit

  • 60 % coton / 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pink Foam
  • Article : FQ1522-663

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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