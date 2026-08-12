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Claquette Nike Chelsea FC Victori One pour homme - Noir/Multicolore/Blanc

Chelsea FC Victori One

Claquette Nike pour homme

42,99 €
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De la plage aux gradins, cette claquette Chelsea FC Victori One t'accompagne dans toutes tes activités. On l'a modernisée avec des détails subtils, mais essentiels, comme la sangle plus large et la mousse plus souple. Résultat : elle est encore plus agréable à porter. Essaie-la et laisse-toi séduire par son confort exceptionnel.


  • Couleur affichée : Noir/Multicolore/Blanc
  • Article : IX3940-001

Chelsea FC Victori One

42,99 €

De la plage aux gradins, cette claquette Chelsea FC Victori One t'accompagne dans toutes tes activités. On l'a modernisée avec des détails subtils, mais essentiels, comme la sangle plus large et la mousse plus souple. Résultat : elle est encore plus agréable à porter. Essaie-la et laisse-toi séduire par son confort exceptionnel.

Avantages

  • Conception profilée en mousse souple pour un amorti en toute légèreté.
  • Semelle intérieure texturée pour plus d'adhérence et de maintien.
  • Sangle épaisse et rembourrée avec bords roulés pour un confort absolu.
  • Conception plus large offrant plus d'espace pour s'adapter à différentes tailles de pieds.
  • Motif de semelle extérieure qui adhère aussi bien sur le sable qu'en ville.

Détails du produit

  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Multicolore/Blanc
  • Article : IX3940-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f

    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

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