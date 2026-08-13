Claquette Nike Calm 2.0 pour homme

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
À toi le calme et le confort tout au long de la journée. Mousse souple pour un bon maintien. Design minimaliste. Des claquettes faciles à porter, avec ou sans chaussettes. Sa semelle intérieure texturée maintient le pied bien en place.
Nike Calm 2.0
À toi le calme et le confort tout au long de la journée. Mousse souple pour un bon maintien. Design minimaliste. Des claquettes faciles à porter, avec ou sans chaussettes. Sa semelle intérieure texturée maintient le pied bien en place.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0