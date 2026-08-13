 
image 1 sur 6
Bien noté
Claquette Nike Calm 2.0 pour homme - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Claquette pour homme

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Noir/Noir/Noir
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
Sélectionner la tailleGuide des tailles

À toi le calme et le confort tout au long de la journée. Mousse souple pour un bon maintien. Design minimaliste. Des claquettes faciles à porter, avec ou sans chaussettes. Sa semelle intérieure texturée maintient le pied bien en place.


  • Couleur affichée : Linen/Linen/Linen
  • Article : IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

À toi le calme et le confort tout au long de la journée. Mousse souple pour un bon maintien. Design minimaliste. Des claquettes faciles à porter, avec ou sans chaussettes. Sa semelle intérieure texturée maintient le pied bien en place.

Avantages

  • Mousse créée à partir d'une seule pièce pour une sensation de confort ultime.
  • Semelle intérieure texturée pour plus d'adhérence et de maintien.
  • Revêtement extérieur en mousse résistante à l'eau et facile à nettoyer.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence sur les surfaces glissantes.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Linen/Linen/Linen
  • Article : IB0183-200

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (263)

4.5 étoiles

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Claquette Nike Calm 2.0 pour homme

Nike Calm 2.0

49,99 €

Complète ton look

Item 3 of 3