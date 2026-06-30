Chaussures Nike Court Vision Low pour homme

Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle est confortable à porter toute la journée. Et son look évoque les silhouettes cultes du passé.
Nike Court Vision Low
Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle est confortable à porter toute la journée. Et son look évoque les silhouettes cultes du passé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Altijd goed
johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033
Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!
Nike Court Vision Low