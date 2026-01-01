Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme

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Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour homme
139,99 €
Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches métalliques subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.
- Couleur affichée : Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Article : IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €
Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches métalliques subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.
Avantages
- Empeigne en cuir synthétique et en tissu pour un effet superposé et plus de résistance.
- Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Article : IV5759-094
Livraison et retours
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