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Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver

Nike Air Max Moto 2K

Chaussure pour homme

139,99 €
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Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches métalliques subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.


  • Couleur affichée : Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Article : IV5759-094

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches métalliques subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique et en tissu pour un effet superposé et plus de résistance.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Article : IV5759-094

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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