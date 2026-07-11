Chaussures Nike Air Max Moto 2K pour homme

patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches réfléchissantes subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.
Nike Air Max Moto 2K
Entre héritage et modernité, la Air Max Moto 2K t'accompagne partout où tu vas. Ses touches réfléchissantes subliment les détails haute performance et l'amorti Max Air.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K