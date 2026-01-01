Chaussure personnalisable Nike Dunk High By You pour homme

Nike Dunk High By You

159,99 €

Entrez sur le terrain et apportez votre touche personnelle à cette légende du basketball. Inspiré par les activités de plein air, ce modèle personnalisable vous permet d'exprimer votre style. Faites votre choix entre la toile et les détails en daim pour un style inspiré du trail. Ajoutez une touche de cuir classique pour les excursions en ville. Ensuite, racontez votre propre histoire sur la boucle à l'arrière (qui sert aussi à attacher vos sneakers à votre sac à dos si vous devez traverser un cours d'eau ou de courir sur la plage). De plus, les nombreuses options de couleurs vous permettent de créer un style aussi aventurier que vous le souhaitez. Quels que soient vos choix, votre influence sur cette Nike Dunk High est indéniable.

Quelle est votre base ? Adoptez un look testé et approuvé, en choisissant l'option toile, ou optez pour une finition classique avec le cuir. Dans tous les cas, commencez par choisir votre base. Coloris des années 90 Golden Moss, Malachite, University Gold. Quoi d'autre ? Faites votre choix parmi une large palette de couleurs inspirées des équipements de plein air des années 90 et apportez un peu d'éclat au monde qui vous entoure. Personnalisez-la Quel est votre surnom ? Vous avez un compagnon d'aventure ? Quel est votre en-cas préféré ? Racontez une partie de votre histoire avec un message personnalisé : choisissez jusqu'à 5 caractères (chiffres 0-9 et lettres A-Z) brodés sur le laçage au talon.

Plus d'avantages Empeigne qui s'assouplit à la perfection avec le temps et présente une conception résistante rappelant le basketball des années 80.

Semelle intermédiaire en mousse pour un amorti léger et réactif.

Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot classique du basketball, apportant résistance, adhérence et style emblématique.

L'étiquette de la languette en cuir apporte la touche finale.

Détails Nike By You Nos membres sont uniques, et vos chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.

Vos initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui vous ressemble. Personnalisez votre paire avec une inscription personnalisée. De plus, votre nom apparaît sur la boîte.

Notre concepteur 3D vous offre un aperçu de votre création pour vous permettre d'expérimenter toutes sortes de choix de conception.

Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore

Article : DV2273-900