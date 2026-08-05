Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour homme

Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.
Nike Air Presto By You
Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.
Choisis la couleur du chausson intérieur et le renfort de la cage emblématique. Tu peux aussi choisir entre une pointe, des lacets et un Swoosh du même ton ou sélectionner une autre couleur contrastante.
Personnalise le talon de ta semelle intermédiaire avec des taches de peinture, de la couleur ou les deux. Envie de te démarquer ? Sélectionne une couleur de semelle originale.
Ajoute un court message sur le talon avec des numéros, des lettres ou des symboles.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Parfait
MaximeP671744480
Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes
My creation
Renatta581575730
I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.
Best Shoes ever !
Johnson452616317
Nike have done there thing with these trainers!
Nike Air Presto By You
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