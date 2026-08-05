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Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour homme - Multicolore/Multicolore

Nike Air Presto By You

Chaussure personnalisable pour homme

149,99 €
Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour homme - Multicolore/Multicolore
Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour homme - Multicolore/Multicolore
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Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.


  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
  • Article : 846438-997

Nike Air Presto By You

149,99 €

Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.

Colore ton empeigne

Choisis la couleur du chausson intérieur et le renfort de la cage emblématique. Tu peux aussi choisir entre une pointe, des lacets et un Swoosh du même ton ou sélectionner une autre couleur contrastante.

Dans les détails

Personnalise le talon de ta semelle intermédiaire avec des taches de peinture, de la couleur ou les deux. Envie de te démarquer ? Sélectionne une couleur de semelle originale.

Personnalise-la

Ajoute un court message sur le talon avec des numéros, des lettres ou des symboles.

Plus d'avantages

  • Cage au milieu du pied pour une sensation de maintien.
  • Chausson intérieur pour une tenue ajustée.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
  • Article : 846438-997

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (65)

4.7 étoiles

  • Parfait

    MaximeP671744480

    Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes

  • My creation

    Renatta581575730

    I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.

  • Best Shoes ever !

    Johnson452616317

    Nike have done there thing with these trainers!

Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour homme

Nike Air Presto By You

149,99 €

Informations supplémentaires

    Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.

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