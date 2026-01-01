Chaussure personnalisable Nike Air Max Plus By You

Nike Air Max Plus By You

209,99 €

Cette chaussure testée et approuvée est de retour dans une gamme de tons neutres pour s'adapter à tous les looks. Ajoute un effet brillant avec du mesh métallisé sur l'empeigne et des options irisées sur la cage en plastique. Fais ton choix parmi sept étiquettes de languette différentes, puis termine avec un texte personnalisé sur chaque unité Air. La Air Max Plus est prête à accueillir ta touche unique.

Quelle est ta base ?

Fais ton choix entre du cuir lisse et du mesh métallisé pour créer un look qui te ressemble vraiment.

Opte pour la couleur

Tons neutres luxueux, couleurs sportives ou un mélange des deux. C'est toi qui vois !

Exprime ta personnalité

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à quatre caractères sur chaque unité Air. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.