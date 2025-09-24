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Chaussure personnalisable Nike Air Max 95 By You pour Femme - Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore

Nike Air Max 95 By You

Chaussure personnalisable pour Femme

209,99 €
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Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You.Résistants et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode.Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.


  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Article : DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

TRAVAUX EN COURS.

Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You.Résistants et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode.Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.

Au travail !

L'univers des vêtements de travail reprend les codes des années 2000 en intégrant des matières résistantes, comme le sergé poli à l'éclat discret ou le cuir classique, qui habillent les renforts emblématiques.

Le minimalisme à son paroxysme

Un examen attentif de la chaussure vous révèlera le jeu de couleurs ton sur ton développé pour cette chaussure.Les coutures contrastées en option permettent aux créateurs débutants et professionnels de mettre en avant leur personnalité éclatante.

Fierté affirmée

Ajoutez un message personnalisé avec un maximum de 3 caractères sur chaque talon ou conservez le logo « Air » d'origine.

Plus d'avantages

  • Le AM95 s'inspire des différentes parties du corps humain et de sa capacité exceptionnelle à allier forme et fonction.
  • Conçu à l'origine pour le running de compétition, l'amorti Nike Air visible assure un confort optimal tout au long de la journée.
  • Le système de laçage OG proposait une approche innovante du laçage classique, pour vous permettre d'enfiler et de retirer la chaussure plus facilement, mais aussi de personnaliser la tenue.
  • La semelle intermédiaire en mousse intègre des rainures flexibles pour vous permettre de bouger librement tout en bénéficiant d'un maximum de confort.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore/Multicolore
  • Article : DM1181-991

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Chaussure personnalisable Nike Air Max 95 By You pour Femme

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

Informations supplémentaires

    Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.

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