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Chaussure Nike Court Vision SE pour homme - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Chaussure pour homme

84,99 €
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Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son tissu camouflage, son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle garantit un confort longue durée. Tout ça, dans un look qui évoque les silhouettes cultes du passé.


  • Couleur affichée : Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Article : IV5722-200

Nike Court Vision SE

84,99 €

Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Avec son tissu camouflage, son cuir synthétique et sa semelle cupsole en caoutchouc, elle garantit un confort longue durée. Tout ça, dans un look qui évoque les silhouettes cultes du passé.

Avantages

  • Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
  • Empeigne en textile et cuir synthétique pour plus de résistance.

Détails du produit

  • Col rembourré
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Article : IV5722-200

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Chaussure Nike Court Vision SE pour homme

Nike Court Vision SE

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