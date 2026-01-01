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Chaussure Nike Court Vision Low Suede Premium pour homme - Wheat/Flax/Wheat

Nike Court Vision Low Suede Premium

Chaussure pour homme

84,99 €
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Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.


  • Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat
  • Article : IQ9749-700

Nike Court Vision Low Suede Premium

84,99 €

Style offensif du basket des années 80. Rythme effréné du basket d'aujourd'hui. La Nike Court Vision Low est tout cela à la fois. L'empeigne en daim lisse évoque les sneakers de basket rétro avec une touche premium, et la semelle cupsole culte en caoutchouc s'inspire des silhouettes iconiques du passé.

Avantages

  • Empeigne en daim qui se patine avec le temps pour une douceur absolue.
  • Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir véritable
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Wheat/Flax/Wheat
  • Article : IQ9749-700

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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