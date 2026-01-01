Chaussure Nike Court Vision Low Suede pour homme

Nike Court Vision Low Suede
Chaussure pour homme
Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.
- Couleur affichée : Phantom/Cream II
- Article : IO0461-001
Nike Court Vision Low Suede
Tu aimes le style vintage du basket des années 80 ? Découvre la nouvelle Court Vision. Inspirée des silhouettes légendaires du passé, elle allie le cuir et le daim avec une semelle cupsole en caoutchouc pour un confort longue durée.
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et synthétique qui prend des allures vintage en s'usant.
- Perforations sur la pointe et les côtés pour une meilleure respirabilité.
- Semelle cupsole en caoutchouc pour plus de résistance et une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Phantom/Cream II
- Article : IO0461-001
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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