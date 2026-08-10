Chaussure Nike Court Borough Mid 2 pour bébé et tout-petit

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Avec la Nike Court Borough Mid 2, les enfants auront le look d'une star du basket en dehors du terrain. Ce modèle mi-montant classique est confectionné en cuir résistant pour un look et un confort premium. Un scratch facilite l'enfilage et le retrait de la chaussure.
Nike Court Borough Mid 2
UN CONFORT DIGNE DES STARS.
Avec la Nike Court Borough Mid 2, les enfants auront le look d'une star du basket en dehors du terrain. Ce modèle mi-montant classique est confectionné en cuir résistant pour un look et un confort premium. Un scratch facilite l'enfilage et le retrait de la chaussure.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.9 étoiles
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Découvre la Nike Court Borough Mid 2 pour bébé et tout-petit
Ce modèle montant classique est doté d'un cuir résistant facile à nettoyer et de deux straps à scratch pour une tenue simple et efficace.
Un rembourrage moelleux autour de la cheville et au niveau de la languette : voilà de quoi apporter un confort supplémentaire aux petits pieds.