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Bien noté
Chaussure Nike Court Borough Mid 2 pour bébé et tout-petit - Blanc/Blanc/Blanc

Nike Court Borough Mid 2

Chaussure pour bébé et tout-petit

49,99 €
Blanc/Blanc/Blanc
Noir/Noir/Blanc
Blanc/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Blanc/Pink Foam
Noir/Noir/Noir
Blanc/Blanc/Blanc
Blanc/Noir
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
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Avec la Nike Court Borough Mid 2, les enfants auront le look d'une star du basket en dehors du terrain. Ce modèle mi-montant classique est confectionné en cuir résistant pour un look et un confort premium. Un scratch facilite l'enfilage et le retrait de la chaussure.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Blanc
  • Article : CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

UN CONFORT DIGNE DES STARS.

Avec la Nike Court Borough Mid 2, les enfants auront le look d'une star du basket en dehors du terrain. Ce modèle mi-montant classique est confectionné en cuir résistant pour un look et un confort premium. Un scratch facilite l'enfilage et le retrait de la chaussure.

Avantages

  • Cuir résistant et facile à nettoyer.
  • Lacets élastiques et fermeture à scratch pour enfiler et retirer la chaussure facilement.
  • Languette et col rembourrés pour plus de confort.
  • Rainures sur la semelle pour plus de souplesse.

Détails du produit

  • Semelle cuvette pour un look et un confort classiques
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Blanc
  • Article : CD7784-100

Taille et coupe

    • Taille petit : on te conseille de commander une pointure au-dessus
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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (386)

4.9 étoiles

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Chaussure Nike Court Borough Mid 2 pour bébé et tout-petit

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

Complète ton look

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Découvre la Nike Court Borough Mid 2 pour bébé et tout-petit

Résistante et facile à mettre

Ce modèle montant classique est doté d'un cuir résistant facile à nettoyer et de deux straps à scratch pour une tenue simple et efficace.

Amorti tout confort

Un rembourrage moelleux autour de la cheville et au niveau de la languette : voilà de quoi apporter un confort supplémentaire aux petits pieds.