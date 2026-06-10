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Chaussure Nike Astrograbber pour homme - Light Silver/Phantom/Noir/Sail

Nike Astrograbber

Chaussure pour homme

129,99 €
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Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.


  • Couleur affichée : Light Silver/Phantom/Noir/Sail
  • Article : IH2341-001

Nike Astrograbber

129,99 €

Créée juste après la Waffle Trainer de Nike, la Astrograbber visait à améliorer l'adhérence sur les surfaces synthétiques des terrains de football américain.

Avantages

  • Empeigne en cuir qui s'assouplit avec le temps et prend des allures vintage.
  • Amorti Air Zoom pour une impulsion exceptionnelle.
  • Semelle extérieure en caoutchouc à motif gaufré pour une meilleure adhérence et un style rétro.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Light Silver/Phantom/Noir/Sail
  • Article : IH2341-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (5)

3 étoiles

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Chaussure Nike Astrograbber pour homme

Nike Astrograbber

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