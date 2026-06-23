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Bien noté
Chaussure Nike Air Rift Breathe pour Femme - Blanc/Pure Platinum

Nike Air Rift Breathe

Chaussure pour Femme

119,99 €
Blanc/Pure Platinum
Noir/Blanc/Cool Grey
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La Nike Air Rift Breathe est la chaussure idéale pour rehausser votre look cet été. Les straps à scratch vous permettent d'enfiler facilement cette chaussure, dont la silhouette à bout fendu est inspirée du modèle d'origine sorti en 1996. L'amorti Nike Air au talon et la semelle intermédiaire en mousse souple procurent une foulée plus légère que jamais, pour vous offrir la sensation d'arpenter une plage ensoleillée.


  • Couleur affichée : Blanc/Pure Platinum
  • Article : 848386-100

Nike Air Rift Breathe

119,99 €

360 DEGRÉS DE FUN ESTIVAL.

La Nike Air Rift Breathe est la chaussure idéale pour rehausser votre look cet été. Les straps à scratch vous permettent d'enfiler facilement cette chaussure, dont la silhouette à bout fendu est inspirée du modèle d'origine sorti en 1996. L'amorti Nike Air au talon et la semelle intermédiaire en mousse souple procurent une foulée plus légère que jamais, pour vous offrir la sensation d'arpenter une plage ensoleillée.

Avantages

  • Empeigne en Ultramesh Nike Tech pour une aération et une légèreté optimales dans un look texturé.
  • Conception à bout fendu fidèle au modèle sorti en 1996 pour vous donner l'impression de marcher pieds nus.
  • Straps à mi-pied et au talon pour personnaliser le confort.
  • Unité Air Sole au talon associée à une semelle intermédiaire en mousse souple pour une sensation de souplesse incroyable.
  • Semelle de propreté perforée qui laisse circuler l'air tout en ajoutant une sensation de douceur incomparable.
  • Détails en caoutchouc sur la semelle extérieure ponctuée de crans robustes pour une résistance et une adhérence renforcées.

Détails du produit

  • Swoosh brodé
  • Fermetures à scratch
  • Couleur affichée : Blanc/Pure Platinum
  • Article : 848386-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (49)

4.4 étoiles

  • way more comfortable than i thought

    Bucky

    i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!

  • Simply the best!

    carla.adem1307

    These are the most comfortable trainers ever! I can not tell you how many pairs I have had since they were released years ago! Highly recommended! And super speedy shipping too!

  • They So Comfortable and can dress up or down🙋‍♀️

    NakeishaL266594286

    I love these Sneakers 💯so much Nike Need to Make More Colors I have been waiting for need Colors over a year and they still just have The same Black and White 😔that I Already Purchase🤷‍♀️

Chaussure Nike Air Rift Breathe pour Femme

Nike Air Rift Breathe

119,99 €

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