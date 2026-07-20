Chaussure Nike Air Max Plus VII pour homme

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.
Nike Air Max Plus VII
Cette version de la Plus adapte une silhouette des années 90 et lui donne l'énergie du cyberespace des années 2000. La 7 abandonne la cage classique du modèle d'origine au profit d'un renfort pointillé sur l'empeigne. Les motifs de scorpion sur la languette ajoutent du piquant.
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5 étoiles
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII