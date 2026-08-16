Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Kylian Mbappé a toujours été un fan de la Air Max Plus VII, à tel point qu'il s'en est inspiré pour ses crampons haute performance. Cette version de la TN7 est une alternative lifestyle à la chaussure de foot de Kylian. Jette donc un œil à l'étiquette spéciale sur la languette et la palette de couleurs.
Nike Air Max Plus VII « Kylian Mbappé »
Kylian Mbappé a toujours été un fan de la Air Max Plus VII, à tel point qu'il s'en est inspiré pour ses crampons haute performance. Cette version de la TN7 est une alternative lifestyle à la chaussure de foot de Kylian. Jette donc un œil à l'étiquette spéciale sur la languette et la palette de couleurs.
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4.4 étoiles
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII « Kylian Mbappé »
La Nike Air Max Plus a débarqué dans les années 90 et a rapidement conquis les rues de Paris. Un symbole incontesté de vitesse, de style et de street cred.
L'icône des rues de Paris, réinventée pour la légende parisienne Kylian Mbappé. Découvre sa nouvelle Mercurial Superfly et la Air Max Plus VII.